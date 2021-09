Trabalhadores da Expointer fazem testagem prévia para Covid-19

Uma das medidas de prevenção à Covid-19 adotadas na Expointer deste ano é a. É obrigatória a apresentação de um teste RT-PCR ou antígeno, feito no máximo nas 72 horas anteriores ao dia do primeiro acesso ao evento. Conforme regulamento da Expointer, todas as pessoas do público interno (expositores, copromotores, trabalhadores em geral) devem chegar ao evento com exame laboratorial negativo. Caso isso não aconteça, um local para a testagem foi montado em parceria com a Secretaria de Saúde de Esteio. Nesses casos, o acesso só é permitido após realização do teste e resultado negativo. Não será obrigatório estar vacinado contra o coronavírus para trabalhar no evento. Porém, a todos do público interno foi ofertada a antecipação da dose caso a sua idade ainda não tivesse sido alcançada nos seus respectivos municípios de residência.