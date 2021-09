Bárbara Paz se apresenta com vestuário de protesto no Festival de Veneza

, e contou com a presença da atriz Bárbara Paz, que fez uma manifestação em defesa da preservação Amazônia. A atriz gaúcha se apresentou no tapete vermelho usando uma máscara de oxigênio conectada a uma planta em suas costas. Nas redes, declarou: "Amazônia é o pulmão do mundo e a humanidade tem o direito de respirar". Bárbara já foi premiada na edição de 2019 do festival pelo documentário, e volta na edição de 2021 com o curta Ato. O festival ocorre presencialmente, com medidas rigorosas de segurança, como limitação do uso das salas, ingressos com lugares marcados, uso obrigatório de máscara e sem aproximação do público no tapete vermelho. O evento se estenderá até o dia 11 de setembro.