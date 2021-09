Receita Federal apreende ao menos R$ 2 milhões em mercadorias contrabandeadas no RS

A Receita Federal apreendeu, na madrugada desta quarta-feira (1), dois caminhões que transportavam mercadorias contrabandeadas do exterior, em ação promovida por fiscais na entrada da Região Metropolitana de Porto Alegre. Os agentes da Receita Federal, em auditoria preliminar, identificaram dentre os objetos apreendidos aparelhos eletrônicos e peças de vestuário, com um valor estimado total de ao menos R$ 2 milhões em mercadorias. Os caminhões e os produtos foram apreendidos e recolhidos, e os responsáveis irão responder judicialmente pelos crimes de contrabando, que é passível de responsabilização penal de 2 a 5 anos de reclusão, e descaminho, com pena de 1 a 4 anos. Segundo nota da Receita, os caminhões com o contrabando vieram da fronteira Sul do Estado. Esta é mais uma das apreensões em grande porte de produtos feita pela Receita Federal no Estado em 2021: em junho, foram apreendidas garrafas de vinho estrangeiros no valor de R$ 1 milhão, em sequência à uma outra apreensão de bebidas em abril com valor aproximado de R$ 150 mil.