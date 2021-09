Chuva de granizo surpreende durante desfila da Dolce & Gabbana em Veneza

O desfile de alta costura da grife Dolce & Gabbana terminou de maneira inusitada nessa segunda-feira (30): sob chuva de granizo. A apresentação da nova coleção ocorria ao ar livre no fim de tarde, quando os presentes foram surpreendidos com o escurecer do céu e, em poucos minutos, a queda do gelo. Nos vídeos, compartilhados pelos convidados em redes sociais, é possível ver o estrago que a chuva causou na passarela. Apesar disso, os modelos continuaram a desfilar, enquanto os convidados, incluindo nomes como Vin Diesel, Helen Mirren, Doja Cat, Maria Bakalova e Bebe Rexha tentavam se proteger do fenômeno da natureza. Na disputada fila "A", poucas pessoas ficaram até o fim do desfile. Já o pit - local no fim da passarela em que os fotógrafos se posicionam - ficou lotado de pessoas. O desfile fez parte do evento de três dias que a marca organizou em Veneza, na Itália. A coleção Alta Moda deste ano, assinada pela dupla de criadores Domenico Dolce e Stefano Gabbana, foi inspirada na cidade italiana, e conta com itens que remetem à cultura e ao artesanato locais.