Trabalhadores da Corsan protestam contra privatização da empresa

Assembleia Legislativa.

Nesta terça-feira (31), trabalhadores da Corsan fizeram um protesto contra a. Os manifestantes se reuniram por volta das 9h da manhã no Largo Glênio Peres, e se direcionaram para a Praça da Matriz, em frente àA venda da empresa pública entrou em pauta após o governador Eduardo Leite (PSDB) protocolar, no mês de julho, o PL 211, que possibilita a privatização. Um palanque foi montado em frente à Assembleia, e opositores do projeto de lei puderam discursar para os manifestantes, que carregavam bandeiras com os dizeres "não estamos à venda!". De acordo com dados da empresa, a Corsan atua em 317 municípios gaúchos, com 5681 empregados, tendo atingido 96,7% de universalização na disponibilidade de água potável nas áreas urbanas administradas e 16,3% de universalização em esgoto.