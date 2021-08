Incêndio Caldor avança rapidamente sobre localidades do Lago Tahoe

Nesta segunda-feira (30), moradores da região de South Lake Tahoe, na Califórnia, Estados Unidos, ficaram presos em um congestionamento enquanto tentavam deixar a região devido ao avanço do incêndio Caldor (foto). Autoridades estadunidenses estão evacuando diversas localidades junto ao Lago Tahoe, após o incêndio, que queima há mais de duas semanas, se propagar rapidamente sobre as cidades da região. As chamas já destruíram cerca de duas mil construções e milhares de pessoas tiveram de ser retiradas. O incêndio teve início no dia 14 de agosto e já devastou cerca de 635 quilômetros quadrados. Até o momento, apenas 19% do fogo foi contido. Até o momento, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos já enviou 200 soldados e equipamentos, incluindo oito aviões C-130 para ajudar os bombeiros no norte da Califórnia.