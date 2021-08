Indígenas acompanham julgamento do STF que pode definir marco de demarcações

Cerca de 6 mil indígenas de 170 povos (foto) estão acampados em Brasília para acompanhar o julgamento da ação que pode analisar o marco temporal para demarcações de terras indígenas . A primeira sessão, no Supremo Tribunal Federal (STF) estava prevista esta quinta-feira (26). O julgamento será retomado na quarta-feira (1/9), quando 39 entidades devem se manifestar na tribuna da Corte. Estão sendo realizados diversos atos contra medidas que possam restringir as regras de demarcações de terras e para pedir o combate violência contra o povos indígenas, como invasões de terras. Durante o julgamento, os ministros poderão discutir o chamado marco temporal. Pela tese, os indígenas somente teriam direito às terras que estavam em sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. O julgamento deve durar mais de duas sessões.