Campanha Futebol Tá na Mesa arrecada 63 toneladas de alimentos

Facebook do Sesc/RS . O evento será apresentado por Pedro Ernesto Denardin e terá participação do humorista Guri de Uruguaiana. Serão sorteados 31 itens esportivos originais, como camisetas, chuteiras, bolas e luvas. Os artigos são autografados por estrelas do futebol, como jogadores do Grêmio, Inter, Flamengo e da seleção brasileira, além dos craques Taffarel e Dunga. Concorrem aos prêmios pessoas que doaram alimentos não perecíveis para a campanha até o dia 20 de agosto. Cada 10 quilos entregues nas Unidades Sesc e Senac do RS eram trocados por um cupom. Esta é a segunda edição da campanha, que é uma parceria do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, Instituto Dunga de Desenvolvimento do Cidadão e Seleção do Bem 8.

A campanha Futebol Tá na Mesa - Seja um doador campeão arrecadou 63 toneladas de alimentos no Rio Grande do Sul. As doações serão destinadas a entidades que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social. O sorteio dos brindes entre os participantes da campanha ocorre nesta sexta-feira (27), às 19h30, em live transmitida no