Empresa lança campanha de apoio ao paratletismo brasileirpo

A Braskem lançou, na última sexta-feira (20), a campanha #EuApoioParatletismo. Com a ação, a empresa do ramo petroquímico, que patrocina a Seleção Brasileira de Paratletismo desde 2015, busca celebrar as conquistas do paratletismo brasileiro, trazendo uma comemoração desenvolvida pelo bailarino e coreógrafo paulistano Marcos Abranches, reconhecido internacionalmente por utilizar em seus projetos a própria deficiência, decorrente de paralisia cerebral. Afim de aumentar a visibilidade, os próprios atletas ensinam a comemoração na redes sociais, e influenciadores como Pequena Lô, Galvão Bueno, Jaqueline Carvalho, Caio Castro, Paola Antonini, Agnes Nunes e Thelminha já manifestaram apoio à campanha.