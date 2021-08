Lojas do McDonalds em Porto Alegre e mais localidades do País ganham grafites

Fast-food e arte é o novo cardápio do McDonalds no bairro Jardim Botânico, em Porto Alegre. Um dos grafiteiros mais conhecidos no Rio Grande do Sul Jonathan de Leon Peres, o Jotapê Pax, assina o painel no local dentro do projeto Graffiti, que busca "transformar a experiência de consumo" dos frequentadores das lojas. Jotapê levou seis dias para fazer o grafite, que mostra a rotina de entregadores e clientes e o drive-thru, além da mobilidade urbana. O grafiteiro Motu (Moisés Tupinambá) atuou na pintura. Artistas de seis estados e Distrito Federal estão nessa ação que chega a 15 restaurantes do "drive tudo".