Kathy Hochul toma posse como primeira governadora de Nova York

A democrata Kathy Hochul, 62, assumiu o governo de Nova York, EUA, nessa terça-feira (24) e, assim, se torna a primeira mulher no comando do estado. Hochul assume o cargo após a. Ele é investigado pela Secretaria de Justiça do estado por cometer assédio sexual contra ao menos 11 mulheres. Em comunicado, a nova governadora manifestou apoio à renúncia de Cuomo e disse ser “a coisa certa a fazer e no melhor interesse dos nova-iorquinos”. O estilo de governar de Hochul difere bastante do de seu antecessor em alguns aspectos. Cuomo tem a reputação de governar pela força bruta e pelo medo, enquanto Hochul usou grande parte de seu mandato na estrada, destacando a agenda do governo e com foco em política local. Em seu antigo site de campanha, ela também defende o aumento do salário mínimo em NY para 15 dólares por hora, pressiona pela lei estadual de licença familiar paga e defende os direitos femininos.