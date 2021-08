Canoas chega a 90% da população vacinada com ao menos uma dose contra a Covid

A prefeitura de Canoas anunciou nesta terça-feira (24) que a cidade ultrapassou a marca de 90% da população adulta vacinada contra a Covid-19. São quase 244 mil pessoas com ao menos uma dose da vacina, o que representa 70,37% da população total. Mais de 100 mil canoenses já completaram o esquema de imunização com as duas doses ou dose única. Nesta quarta-feira (25), o município segue com a aplicação de primeiras doses para a população a partir de 18 anos. Segue também a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, gestantes e puérperas. Segundo dados da Secretaria Municipal da Saúde, 26 mil canoenses ainda não teriam procurado as unidades de saúde para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19, até a tarde de terça. Essa é uma estimativa com base na população vacinável, ou seja, acima de 18 anos, segundo a secretária adjunta da Saúde, Roberta Bazzo.