Dia da Visibilidade Bissexual é incluído no calendário de Porto Alegre

Na última segunda-feira (23), foi sancionada a lei que inclui o Dia da Visibilidade Bissexual no Calendário de Datas Comemorativas e de Conscientização de Porto Alegre. A iniciativa é da vereadora Daiana Santos (PCdoB) e define o dia 23 de Setembro como marco para a promoção das lutas contra o preconceito e a discriminação. No ato de assinatura da lei realizado no Paço Municipal (foto), o prefeito Sebastião Melo enfatizou que o objetivo do feito é traduzir a lei em ações práticas. A escolha da data foi feita por três ativistas estadunidenses bissexuais: Wendy Curry, Michael Page e Gigi Raven Wilbur. Em 1999, os três decidiram criar uma data para celebrar a comunidade bissexual em resposta à "invisibilidade" dentro do movimento LGBT+, e como forma de reconhecer e exaltar pessoas bissexuais, sua cultura e sua história. Na 22ª Conferência da International Lesbian and Gay Association (ILGA), 23 de setembro foi instituído como o Dia da Visibilidade Bissexual.