Com altas expectativas, atletas brasileiros marcam presença na abertura das Paralimpíadas de Tóquio

A Cerimônia de Abertura dos Jogos Paralímpicos de Tóquio aconteceu na manhã desta terça-feira (24) no horário de Brasília. O Brasil foi representado pelos porta-bandeiras Evelyn de Oliveira, ouro na bocha em 2016, e Petrúcio Ferreira, que, além do ouro nos Jogos de 2016, é o recordista mundial nos 100 metros rasos do atletismo. Com um grupo de 260 atletas, a comissão brasileira tem representantes em 21 das 23 modalidades, inclusive no taekwondo e badminton, esportes que estão estreando nas Paralímpiadas. A expectativa com os atletas brasileiros é grande --, e em 2016 o recorde foi batido ao conseguirem o total de 72 medalhas. Ainda hoje, a equipe brasileira de golbol fará sua estreia contra a Lituânia, às 21h no horário de Brasília. O torneio vai se este der até o dia 5 de setembro.