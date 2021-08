Parceria entre Hospital de Cariedade de Ijuí e Santa Casa de Porto Alegre unem pesquisa clínica e ensino

Uma parceria na prestação de serviços de consultoria em pesquisa clínica entre o Hospital de Cariedade de Ijuí (HCI) e a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre vai unir pesquisa clínica e ensino, fortalecendo o HCI como um campo de estudos acadêmicos aberto a pesquisadores de todo o País, em todas as áreas, tanto da Medicina quanto da Enfermagem. O acordo histórico foi assinado nesta segunda-feira (23), em Porto Alegre, pelo presidente do HCI, Douglas Uggeri, o provedor da Santa Casa, Alfredo Englert, e o diretor de Ensino e Pesquisa, médico Antonio Khalil. O plano de trabalho da consultoria prevê três etapas. A primeira inclui a qualificação da equipe, aproximação da indústria, instituições e médicos e implementação do Comitê de Ética e Pesquisa. A segunda etapa contempla a captação de estudos clínicos e apoio nessa condução. A terceira etapa implementa a área de qualidade em pesquisa clínica e o painel de indicadores para gestão do Centro de Pesquisa.