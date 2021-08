Recuperação do Viaduto dos Açorianos entra na reta final

Teve início, nesta segunda-feira (23), a implantação da nova pavimentação nos 202 metros da parte superior do Viaduto dos Açorianos, um dos serviços finais da obra. Até agora, mais de 80% dos serviços de recuperação estrutural dos encontros do viaduto foram realizados. O Viaduto dos Açorianos está, devido a “graves anormalidades estruturais nos elementos do encontro Sul”. O viaduto foi construído em 1973 e nunca havia passado por uma reforma significativa na estrutura. A prefeitura da Capital lançou o, mas. O edital foi relançado no dia 28 de dezembro, e a assinatura do contrato ocorreu no dia 11 de fevereiro. O custa da obra é de cerca de R$ 1,3 milhão e os trabalhos são executados pela DW Engenharia.