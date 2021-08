Protesto na Região Carbonífera pede duplicação da BR-290

Uma manifestação promovida pela Associação dos Municípios da Região Carbonífera (Asmurc) nesta segunda-feira (23) pediu a duplicação da BR-290. Prefeitos e vice-prefeitos da região estavam no protesto, em uma caminhada que se estendeu por 6 km à margem da rodovia, sem bloquear o trânsito. Os manifestantes carregavam cruzes e faixas com os dizeres “Chega de mortes. A duplicação Salvará Vidas!”. O prefeito de General Câmara e presidente da Asmurc, Helton Barreto, comentou o ato: “Lutamos por esta obra essencial para o desenvolvimento econômico dos nossos municípios, mas temos algo ainda mais urgente, que é reduzir o número de mortes na BR-290. A duplicação significa salvar vidas e nós precisamos que os governos federal e estadual façam sua parte”. A duplicação de mais de 115 km da rodovia, entre Eldorado do Sul e Pantano Grande, iniciou em outubro de 2014.