Após terremoto, Brasil envia ajuda humanitária ao Haiti

Trinta e dois bombeiros (foto) e um representante do Ministério do Desenvolvimento Regional foram enviados ao Haiti, levando cerca de sete toneladas de materiais e equipamentos de emergência, além de 3,5 toneladas de medicamentos e insumos estratégicos do Ministério da Saúde. A missão tem por objetivo ajudar o Haiti a amenizar os problemas decorrentes de um, resultando em cerca de 2 mil mortes e 10 mil feridos. O avião de transporte KC-390 Millennium decolou da Base Aérea de Brasília na manhã neste domingo (22) com destino a Porto Príncipe, a capital haitiana. O retorno a Brasília está previsto para a manhã desta segunda-feira (23). Pouco antes do embarque, em cerimônia na Base Aérea de Brasília, o presidente Jair Bolsonaro saudou os profissionais.