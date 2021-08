Prefeitura de Porto Alegre promove Feirão de Empregos no Quarto Distrito

Neste sábado (21), a comunidade do bairro Humaitá e região do Quarto Distrito pôde participar do Feirão de Empregos promovido pela unidade do Sine Municipal, em parceria com a Fundação Gaúcha do Trabalho e Assistência Social (FGTAS), Associação de Moradores do Humaitá e Associação dos Amigos do Quarto Distrito. A iniciativa ocorreu das 8h30 às 17h, na escola Tecnobaby. Foram analisados perfis dos candidatos e, de acordo com a viabilidade, os candidatos foram encaminhados pela equipe técnica para entrevistas de emprego nas empresas participantes da ação. "A grande procura registrada na Restinga nos levou a transformar a ação em programa que será realizado periodicamente, em vários bairros da cidade", explica o diretor do Sine Municipal, Adriano Weinmann.