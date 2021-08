Afeganistão: Otan convoca reunião extraordinária sobre crise

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) convocou para esta sexta-feira (20) uma reunião extraordinária de ministros de Relações Exteriores das nações que integram o grupo para debater a crise no Afeganistão (foto). A reunião ocorre dias após o. Em comunicado conjunto, os 30 ministros da Otan pediram a "quem estiver na posição de autoridade no Afeganistão para respeitar e facilitar a marcha ordenada e segura, também através do aeroporto internacional Hamid Karzai de Cabul" para a retirada dos afegãos que desejam deixar o país. Uma autoridade da Otan - que não quis se identificar - afirmou à Reuters quee que milhares ainda continuam lotando o aeroporto de Cabul, embora o Taleban tenha pedido às pessoas sem documentação de viagem que voltem para casa.