Comitiva feminina pede ao TSE mais participação feminina na política

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, recebeu nessa quinta-feira (19) em seu gabinete uma comitiva com representantes de entidades femininas. A pauta da reunião foi o incremento da participação feminina na política e o andamento das reformas política e eleitoral. O grupo se manifestou contrário às reformas e considerou as proposições em curso no Congresso um retrocesso em relação à jurisprudência, à Constituição e aos Direitos Humanos. Barroso reafirmou o compromisso da Justiça Eleitoral para o estímulo da participação feminina e no combate à desigualdade de gênero. O ministro ainda lembrou das campanhas publicitárias lançadas pelo TSE, estreladas pela atriz Camila Pitanga. Com o slogan "Mais mulheres na política: a gente pode, o Brasil precisa", as campanhas incentivam a maior participação de mulheres e o combate à violência de gênero no ambiente político.