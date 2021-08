Zletric assume estação de recarga de veículos elétricos do Shopping Total

A empresa de recarga de veículos elétricos e híbridos Zletric assumirá, a partir da próxima segunda-feira (23), ado Shopping Total. Implantada em 2016, esta foi a primeira do Estado a disponibilizar recarga de veículos eletrificados à população, e será ampliada sob a chancela da empresa gaúcha. O mercado de automóveis elétricos vem crescendo, e o Brasil registrou, entre janeiro e abril de 2021, o melhor quadrimestre do setor, com aumento de quase 30% de novos veículos emplacados em relação ao mesmo período de 2020. A Zletric, que foi fundada em 2019, já registra mais de 100 estações instaladas em três capitais - Porto Alegre, Florianópolis e São Paulo - e 300 em processo de instalação, almejando expansão no mercado nacional. O serviço no shopping será oferecido a partir do APP da Zletric, assim como outros pontos de recarga da empresa, e o pagamento pode ser realizado direto no cartão de crédito.