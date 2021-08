Médicos cubanos ajudam feridos em terremoto no Haiti

Médicos cubanos estão atendendo os feridos pelo terremoto de magnitude 7,2 que sacudiu o sudoeste do Haiti no último sábado (14) e deixou milhares de mortos e feridos. Cerca de 300 médicos provenientes de Cuba atuam em dez diferentes departamentos do Haiti, segundo a agência de notícias pública cubana “Prensa Latina”. De acordo com o ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, especialistas em saúde trabalham no Haiti como parte de um acordo de colaboração bilateral, dando atendimento aos feridos “inclusive, fora das instalações hospitalares afetadas pelo terremoto”. O número provisório do terremoto aumentou para 1.419 mortos e mais de 6.900 feridos, segundo dados dos serviços de Proteção Civil do país, divulgados nessa segunda-feira (16). Além disso, sobre danos materiais, os informes registraram a destruição de mais de 37.000 residências.