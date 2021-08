Novos integrantes do Conselho Municipal dos Direitos do Povo Negro tomam posse

Na manhã desta segunda-feira (16), os integrantes eleitos para o Conselho Municipal dos Direitos do Povo Negro (CNegro) receberam posse do secretário de Desenvolvimento Social Léo Voigt, que representou o prefeito Sebastião Melo (MDB). A cerimônia ocorreu na Associação Satélite Prontidão, no bairro Rubem Berta, e promoveu posse a 13 representantes da sociedade civil e 12 titulares representantes governamentais, entre titulares e suplentes. Em nome do CNegro, o vice-presidente da entidade Clóvis André Silva da Silva declarou: “Essa posse representa poder reestruturar a política pública para o Povo Negro em Porto Alegre. Temos compromisso permanente com a luta antirracista, mas para avançarmos precisamos da participação e compromisso dos integrantes desse colegiado”. Ao fim da cerimônia, uma homenagem foi prestada ao presidente do CNegro, Giovanni Talavera, que faleceu no início de 2021 vítima da Covid-19. A organização tem entre as suas funções o enfrentamento ao preconceito, à discriminação racial e ao racismo.