Porto Alegre recebe ação de prevenção à febre amarela

A Secretaria Municipal de Saúde realizou na sexta-feira (13) ações de prevenção à febre amarela na região extremo-sul de Porto Alegre. As abordagens foram no bairro Lami e Belém Novo, ambas no turno da tarde. No Belém Novo, a abordagem foi na Vila da Amizade com agentes de combate a endemias. De acordo com a gerente distrital de saúde do Extremo Sul, Rosana Neibert, a intenção das ações nos territórios é orientar a comunidade em relação à confirmação de casos de febre amarela em primatas não humanos - especificamente bugios.