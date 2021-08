Professores estaduais e funcionários protestam em frente ao Piratini

Na tarde desta sexta-feira (13), ocorreu em frente ao Palácio Piratini uma manifestação do Cpers com professores e funcionários do Estado. Os protestos foram contrários à PEC 32/2020, que propõe uma reforma administrativa e, segundo o presidente da Câmara Arthur Lira, deve ser votada em plenário ainda no mês de agosto. Os manifestantes carregavam bandeiras do Cpers e cartazes com os dizeres "a educação não pode esperar, reposição já", referindo-se à demanda do sindicato em relação à reposição inflacionária que não foi feita nos últimos anos, um dos outros focos do protesto. Ainda em 2020, o presidente Jair Bolsonaro encaminhou a PEC à Câmara; se aprovada, será uma vitória para o governo e para o Ministro da Economia Paulo Guedes. A reforma pretende diminuir garantias trabalhistas de setores do serviço público, como estabilidade para algumas carreiras específicas. Para os apoiadores do projeto, a medida visa acabar com os "privilégios" de funcionários do Estado.