Novo trecho de corredor de ônibus da João Pessoa é liberado

Mais um trecho do corredor de ônibus da avenida João Pessoa, em Porto Alegre, foi liberado para tráfego. A obra é herdada do pacote de mobilidade da Copa do Mundo de 2014. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) fez vistoria e desbloqueou nesta quinta-feira (12) o traçado entre a avenida Ipiranga e a rua Sebastião Leão. A obra de recuperação atingiu 95% de execução, com aporte de R$ 4,6 milhões. Na semana que vem, deve ser liberado o trecho entre a Ipiranga e Bento Gonçalves. Até o final de agosto, todo o traçado que faltava, cerca de 2,2 quilômetros, do projeto voltará a ser usado, diz a Secretaria de Obras e Infraestrutura, em nota. Falta finalizar passeios e intervenções da acessibilidades. Os demais trechos ainda não liberados recebem a sinalização. A obra foi paralisada em 2014. Houve problemas na execução com novos adiamentos. Em 2020, a execução foi retomada.