Congresso é iluminado de roxo em referência ao combate à violência contra a mulher

Na noite desta quarta-feira (11), o Congresso Nacional foi iluminado de roxo, em referência ao Agosto Lilás - mês em que foi sancionada a Lei Maria da Penha. A ação tem como objetivo conscientizar a sociedade em relação à violência contra a mulher. Aprovada em 2006, a Lei Maria da Penha completou 15 anos nesse sábado (7), e assim a iluminação em roxo também se refere ao aniversário do projeto de lei que representou um grande avanço na pauta, apesar do Brasil ainda apresentar altos índices de violência e feminicídio. A iniciativa partiu da senadora Leila Barros (Cidadania-DF), do senador Giordano (PSL-SP) e da deputada Celina Leão (PP-DF). Segundo Leila, a cor roxa inspira respeito e dignidade, mas também piedade, transformação e purificação. O prédio do Senado será iluminado de roxo até a próxima sexta-feira (20), e o da Câmara até terça-feira (17). Denúncias de violência contra a mulher podem ser feitas através do número 180.