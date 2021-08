Milhares de manifestantes vão às ruas contra má gestão da pandemia na Tailândia

Milhares de pessoas foram às ruas da capital tailandesa, Bangkok, nesta quarta-feira (11), para protestar contra a má gestão da pandemia no país. Além disso, os cidadãos acusam o primeiro-ministro, Prayuth Chan-ocha, de cometer abusos contra os direitos humanos. A Tailândia conta com pouco mais de 6,5% da população completamente vacinada contra a Covid-19, segundo dados do projeto "Our World in Data"; maior disponibilidade de vacinas também é uma reinvindicação dos manifestantes. Os protestos acabaram em confronto com a polícia, que usou balas de borracha, canhões de água e bombas de gás lacrimogêneo para dispersar a multidão. O governo tailandês ainda não divulgou quantas pessoas foram feridas. A Tailândia vem enfrentando piora na curva de infecções. Na última terça-feira (10), os hospitais contabilizaram 235 mortos em decorrência da Covid-19, número quatro vezes maior que a média de 2020.