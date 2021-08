Bombeiros mortos em incêndio recebem homenagem póstuma na ALRS

As famílias dos bombeiros Deroci de Almeida da Costa e Lúcio Ubirajara de Freitas Munhós receberam, em cerimônia nesta quarta-feira (11) na Assembleia Legislativa do RS, em Porto Alegre, a medalha do Mérito Farroupilha, a mais alta honraria da Casa. Os bombeiros faleceram no exercício da profissão, durante controle ao, no dia 14 de julho. A condecoração foi aprovada pela Mesa Diretora. Antes do evento, o presidente do Legislativo, deputado Gabriel Souza (MDB), declarou: “Eles foram bravos heróis e mantiveram até o fim seus compromissos na defesa da sociedade. A nós, cabe todo agradecimento a eles e toda homenagem às suas famílias”. Familiares e colegas dos militares discursaram no evento, com falas foram carregadas de emoção e críticas ao despreparo do Estado na condução de incêndios. O 1º tenente Almeida faleceu aos 46 anos e deixou dois filhos, o 2º sargento Munhós tinha 51 anos e uma filha.