Museu de Esculturas Submarinas é nova atração no Chipre

Arte, meio ambiente e turismo sustentável. Esses três pontos se unem na nova atração de Agya Napa, cidade na costa do Chipre: um Museu de Esculturas Submarinas. A instalação não é a primeira do tipo, - existe uma semelhante em Cannes, na França - mas a de Chipre é mais profunda. As esculturas tiveram de ser descidas a 10 metros de profundidade. Os curadores do museu apostaram nas obras do artista britânico Jason deCaires Taylor, que trabalha com pedras e conchas, para esculpir árvores e figuras humanas em situações do cotidiano. Das 130 esculturas do local, 93 são de autoria de Taylor. Além de função artística e turística, as obras também têm papel ecológico importante: funcionam como receptáculos para a formação do coral. Em simbiose com as algas, os corais criam um ambiente propício para peixes de várias espécies. A visitação ao local é gratuita, contanto que seja agendada, e pode ser feita com snorkel ou cilindro de ar.