Messi chega em Paris para assinar com o PSG

Seis vezes melhor do mundo, maior artilheiro da história do Barcelona, craque da Argentina e astro do futebol. São várias sentenças de tom exagerado que exemplificam o que significa a transferência de Lionel Messi para o Paris Saint-Germain, que logo na sua chegada ao aeroporto da França vestiu a camisa com a frase "aqui é Paris" em francês (foto). Após 17 temporadas no clube da Catalunha, um imbróglio na renovação contratual com o Barça fez com que o argentino se despedisse do Camp Nou. Agora, no PSG, será a grande estrela de um time que investiu pesado neste mercado de transferências. Donnarumma, goleiro italiano e eleito melhor jogador da última Eurocopa, Hakimi, lateral-direito campeão italiano pela Inter de Milão, e Sérgio Ramos, multivencedor pelo Real Madrid, foram algumas das contratações dos comandantes do clube da capital francesa. Mas talvez o maior destaque seja o novo trio de ataque: Messi, Neymar e Mbappé.