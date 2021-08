Bolsonaro volta a gerar aglomerações e não usa máscara em Santa Catarina

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) cumpriu agenda em Joinville, no norte de Santa Catarina, nesta sexta-feira (6). O primeiro compromisso do presidente foi um almoço com cerca de 400 pessoas em um parque empresarial. Também participaram o pastor Silas Malafaia e o empresário Luciano Hang dono da Havan, que vai abrir a primeira megaloja em Porto Alegre. Ao chegar no local, Bolsonaro gerou aglomerações e não usou máscara (foto). No estado, a proteção é obrigatória mesmo em ambiente fechado que não seja a residência. Quem não usa pode ser multado em R$ 500,00. Durante a visita, o presidente discursou e festejou. Bolsonaro participou da entrega de dois caminhões doados pelo Exército ao Corpo de Bombeiros de Joinville, além de receber honrarias da corporação. Ele fica em Santa Catarina até este sábado (7), quando deve comparecer a mais uma 'motociata', desta vez em Florianópolis.