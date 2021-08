Ação realizada no Hospital Universitário de Canoas corta cabelo de pais internados

No próximo domingo (8), é comemorado o Dia dos Pais, e através das mãos do cabeleireiro Gaspar Centeno, alguns pais internados no Hospital Universitário de Canoas (HU) ganharam um novo corte de cabelo e barba nesta quinta-feira (5). Em função da Covid 19, a ação foi realizada com um grupo restrito de pacientes da Unidade de Internação Adulta e tomando os cuidados que a pandemia determina. Antes abatido por ter que passar o domingo no hospital longe dos cinco filhos, depois dos presentes o paciente Cláudio Luz Machado era só alegria e agradecimentos. “Estou muito feliz com essa surpresa. Queria muito terminar de cortar o meu cabelo”, disse o paciente de 63 anos, que teve um infarto há poucos dias, quando estava em uma barbearia se preparando para cortar o cabelo. Morador de Nova Santa Rita, Machado está na expectativa. “Não sei se todos os meus filhos conseguirão vir domingo, pois seria uma aglomeração”, brincou.