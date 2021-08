Roubo de fios de cobre provoca megaoperação para reconectar redes em bairro de Porto Alegre

A cena é tão caótica quanto o transtorno que causa aos moradores do entorno da esquina das ruas São Luis e Domingos Crescêncio, no coração do bairro Santana, em Porto Alegre. O roubo de fios de cobre da rede de energia e telefonia fez estragos desde a madrugada desta quinta-feira (5). O ataque teria sido por volta das 4h. Fios, parte deles apenas com o capeamento, pois o cobre e alumínio foram suprimidos, pegaram fogo e arderam por horas. O que restou ficou pendurado num grande emaranhado (foto). Moradores chegaram a ter falta de luz, restabelecida de manhã. Já as equipes de operadoras de telefonia, internet e tv a cabo, como Oi e Vivo, trabalhavam ainda no começo da noite para recompor os serviços. O roubo é motivado pelo valor no mercado: R$ 40,00 o quilo de fio de cobre ou alumínio. Os técnicos das empresas, que precisaram reconectar fios milimétricos, lamentaram que os ladrões danificaram as redes de fibra ótica, sem atrativo no comércio clandestino. (Reportagem: Patrícia Comunello)