Jovem viraliza na web ao postar foto com carteira de vacinação gigante

O designer Marcelo Coenca, de 28 anos, viralizou nas redes sociais após publicar uma foto de uma carteira de vacinação gigante contra a Covid-19. No post, ele dizia ter se vacinado em Itu, no interior de São Paulo, conhecida como a "Cidade dos Exageros". Após receber a primeira dose, o designer usou um programa de edição para criar uma versão enorme do comprovante. A publicação, que atingiu mais de 120 mil curtidas, foi feita na segunda-feira (2) e despertou curiosidade e bom humor nos usuários da rede social, mas também críticas. Segundo Marcelo, muitas pessoas não trataram como uma brincadeira. “Algumas pessoas falaram até que dava para ter comprado mais vacinas com o valor gasto na suposta impressão da carteira de vacinação”, disse ele em entrevista ao G1. A fama de Itu veio do humorista ituano Francisco Flaviano de Almeida. Tudo começou em um popular programa de TV nos anos 60, onde Francisco interpretava o caipira “Simplício”. Durante o programa, ele contava histórias sobre sua terra natal – sempre de forma exagerada.