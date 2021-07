Unimed Porto Alegre fecha unidade Covid após desaceleração da pandemia

Uma despedida com emoção marcou o fim do atendimento na tenda da Unimed Porto Alegre que foi montada na sede da Associação Médica do RS (Amrigs) , na avenida Ipiranga, para apoiar a testagem e avaliação de casos menos graves de sintomáticos para Covid-19. Em frente à tenda, a equipe com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros profissionais fez um aplauso coletivo pelo esforço no momento mais crítico da pandemia, no fim de fevereiro até maio. Segundo a cooperativa médica, a desmobilização ocorreu "devido à redução do número de casos da Covid-19 na cidade". A estrutura emergencial atendeu o público dos planos da Unimed e particulares que apresentava sintomas respiratórios que poderiam ter relação com a infeccção pelo novo coronavírus. Foram realizados 13.853 exames RT-PCR, 8.349 consultas e 128 remoções em cinco meses de operação emergencial.