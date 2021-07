Cootravipa realiza sanitização nos espaços internos do Gigantinho

a Cooperativa de Trabalhadores Autônomos das Vilas de Porto Alegre (Cootravipa) está realizando a sanitização dos espaços internos do ginásio a fim de deixar o ambiente o mais limpo possível. Devido àso ginásio do Internacional acolheu moradores em situação de rua. Foi uma ação planejada em conjunto com a prefeitura de Porto Alegre. Acessos de entrada do Gigantinho, refeitório, corredores, sanitários, vestiários e sala de doações estão sendo desinfetados até domingo (1). Os produtos de limpeza usados são registrados pela Anvisa. A ação da Cootravipa é executada gratuitamente. Além da sanitização, a cooperativa já contribuiu com a doação de produtos e materiais de limpeza para quem mais precisa se abrigar contra o frio.