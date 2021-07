Indígenas de Itapuã ganham sementes para cultivo em aldeia

A aldeia Tekoá Pindó Mirim, localizada a 40 quilômetros do centro de Porto Alegre, em Itapuã, no município de Viamão, recebeu, 60 quilos de sementes de milho da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR), em parceria com a Emater/RS-Ascar. A entrega foi nesa nessa quarta-feira (28). Ainda está previsto o repasse de mais 60 quilos de sementes de feijão. Ao todo, serão beneficiadas 25 famílias. O cacique Xunu agradeceu e disse que as sementes vão ajudar na alimentação dos 120 integrantes da aldeia, principalmente das cerca de 70 crianças. Os indígenas do local plantam diversos alimentos para sua subsistência E também criam galinhas. Para geração de renda, vendem seu artesanato e orquídeas que cultivam. As doações fazem parte do projeto Semeando nas Aldeias. O intuito da ação é a soberania alimentar das aldeias indígenas no Rio Grande do Sul. Ele foi debatido e aprovado no Conselho Estadual dos Povos Indígenas (Cepi).