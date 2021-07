Arte em grafite homenageia profissionais do Hospital Centenário de São Leopoldo

Uma fotografia do abraço entre três profissionais da Área Covid do Hospital Centenário de São Leopoldo, a técnica em enfermagem Indiara Silveira e as enfermeiras Josiane Nunes e Gisele Gomes, está agora ilustrando as paredes do hospital da cidade. A imagem, registrada durante gravação de um depoimento em que Gisele se emocionou ao falar do trabalho da equipe na linha de frente, foi escolhida pelo artista Andre Machado, o Bart Graffiti, para agradecer a todos os trabalhadores da Área Covid da instituição. “Meu objetivo é homenagear os profissionais da linha de frente. Procurei o hospital, fui muito bem acolhido. Perdi amigos, parentes próximos e é uma forma de conscientizar as pessoas a se cuidarem. Pode não acontecer contigo, mas com alguém próximo a ti. Fiquei muito tempo afastado do meu trabalho para cuidar da minha família e nada mais justo voltar homenageando todos os profissionais do Hospital Centenário”, destaca Bart. Foram quatro dias de trabalho para retratar o abraço num fundo azul e cercado por nuvens, pela visão do artista. Durante o processo de trabalho, destaca o hospital, todos os protocolos de segurança foram cumpridos.