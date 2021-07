Porto Alegre tem evento-teste com cerca de 600 pessoas

Para o evento, profissionais da Secretaria Municipal de Saúde atuaram na testagem dos participantes. Das 600 pessoas que compraram ingressos, não puderam participar 24 que não compareceram à testagem e nove que tiveram resultado positivo para Covid-19. No dia do evento, cerca de 200 participantes do evento foram retestados. Nesta semana, entre terça (27) e quarta-feira, outros 200 participantes farão o teste novamente.

A Casa NTX, próxima ao aeroporto de Porto Alegre, no bairro Anchieta, foi palco nesse domingo (25) de um evento-teste pela prefeitura de Porto Alegre — tentativa do Paço Municipal para flexibilizar as restrições em meio à pandemia. Com avanço da vacinação e a queda no número de internações em razão da Covid-19, a prefeitura entende que o momento é oportuno para abrir mais atividades. A questão vem sendo debatida com o governo do Estado,