Carreata abre São Leopoldo Fest e comemorações dos quase 200 anos da cidade

Em comemoração aos 197 anos de história de São Leopoldo e da imigração alemã no Brasil, a São Leopoldo Fest 2021 foi aberta com uma carreata pelas ruas do município da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA). O itinerário, no sábado (24), incluiu as principais vias da cidade com carros decorados. A Corte da São Leopoldo Fest e os bonecos símbolos da festa, Willy e Hanna, puxaram o desfile, que tem a participação de entidades civis e culturais, centros de tradições gaúchas, escolas de samba, movimentos sociais, órgãos de segurança pública e entidades religiosas. Veículos do 19º Batalhão de Infantaria Motorizado e motolâncias do Samu e motos da Brigada Militar acompanharam no itinerário. A festa será até 1º de agosto e conta com diversas atividades virtuais e presenciais. Segundo a organização, toda a programação irá respeitar os decretos de prevenção à Covid-19.