Aos 63 anos, Termolar anuncia bule '2 em 1', mantendo ritmo de novidades anuais

Com meta de lançar um produto novo por ano, a Termolar anunciou a chegada do bule térmico Luna. A novidade, que coincidiu com o aniversário da empresa, que completa 63 anos no dia 25 de julho, busca manter o ritmo no setor de inovação,, Natalie Ardrizzo. O Bule Luna Termolar tem como diferencial o infusor de chá, que vem acoplado à rolha (foto). "Além de garantir mais conveniência no preparo do chá, o formato permite uma limpeza mais prática do dispositivo", afirma Roberto Wickert, Head de Inovação e Marketing da empresa. “É um produto 2 em 1, ideal para café e chá, que traz a possibilidade de experimentação para quem não costuma tomar chá”, explica. Disponível em 5 opções de cores diferentes, verde mar, vermelho, branco preto e rosa, o Bule Luna tem distribuição nacional, já está negociado para chegar em países da América e Europa.