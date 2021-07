Em cerimônia reduzida, tenista japonesa acende a pira olímpica

Adiados há um ano por causa da gravidade da pandemia, os Jogos Olímpicos foram oficialmente abertos nesta sexta-feira (23), no Estádio Olímpico de Tóquio. Numa cerimônia sem púbico, devido às restrições sanitárias adotadas para evitar o avanço da pandemia da Covid-19, um dos grandes momentos foi o acendimento da pira olímpica, que simboliza o início do maior evento esportivo do mundo. A escolhida para protagonizar o momento foi a tenista japonesa Naomi Osaka. Primeira japonesa a conquistar um Grand Slam de tênis, a ex-número 1 do mundo acendeu a pira olímpica próximo às 23h50 (horário japonês). Osaka foi a primeira tenista a protagonizar o simbólico ato da cerimônia de abertura. Antes da responsável levar a chama da tocha para a pira, ela passou por ex-atletas, profissionais da saúde, alunos de escolas atingidas por tsunamis e outras personalidades japonesas.