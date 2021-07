Salas Google em Canoas proporcionam maior experiência digital a alunos e professores

Com a ideia de proporcionar aos alunos da rede municipal outro tipo de interação durante as aulas convencionais, a Prefeitura de Canoas inaugurou no mês de junho as salas Google. O ambiente serve para serem trabalhadas pesquisas e outras práticas escolares, através do uso dos chromebooks, computadores portáteis com sistema operacional Chrome OS desenvolvido pela Google. Na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Bilíngue para Surdos Vitória, a sala do conhecimento e os chromebooks fizeram muita diferença no aprendizado, já notadas pelos professores. A professora Lisiane Mallmann Siqueira ressaltou que a tecnologia é fundamental para o aprendizado do surdo, que é visual. “Os alunos gostaram muito das salas, onde trabalhamos bastante com vídeos. Muitos não têm acesso à internet em casa, mas estão absorvendo melhor os conteúdos, com a utilização dos aparelhos”, disse a professora. O município possui atualmente 36 salas, e um total de 250 professores qualificados a trabalharem com elas.