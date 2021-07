Painel pintado por artista plástico homenageia profissionais de saúde

Profissionais de saúde que atuam no Grupo Hospitalar Conceição (GHC) ganharam homenagem nesta segunda-feira (19). O artista plástico Cassius Stray apresentou o painel pintado por ele e que está em uma das área do . O painel mostra um profissional paramentado, segurando "o mundo todo", em um gesto que remete à doação, com flores que representam a vida, o renascimento, a beleza, a alegria, a receptividade e até mesmo a fertilidade, explicou o GHC. Atrás, asas remetem a "anjos" da boa ação. Cassius ainda faz referência a quem atua na linha de frente no combate à Covid-19. O painel foi feito em tempo recorde, em apenas quatro dias de produção. "É uma honra poder prestar esta homenagem aos profissionais da saúde neste momento difícil que estamos vivendo", disse o artista. "Este ato de gratidão também representa a sociedade", disse a enfermeira da UTI Sofia Barilli, representando os colegas na homenagem.