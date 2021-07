Vendedor ambulante é flagrado depredando fachada da prefeitura de Gramado

A prefeitura de Gramado, por meio da Secretaria da Administração, procurou a delegacia de Polícia Civil do município para registrar um boletim de ocorrência de depredação do patrimônio público. O flagrante ocorreu por volta das 20h de quinta-feira. De acordo com a secretária da Administração, Juliana Fisch, o prédio administrativo é monitorado por várias câmeras, e uma delas flagrou a ação. De acordo com a Secretaria da Administração, responsável pelas imagens gravadas, um vendedor ambulante é o responsável pelos danos causados na fachada. Segundo os fiscais, o mesmo homem, já identificado, e que não terá sua identidade revelada, foi abordado no sábado anterior por comercializar, em diferentes pontos da cidade, produtos de origem desconhecida.