Centro Social da Restinga recebe doação de 300 cestas básicas

A Lojas Lebes e a Bull Motors se uniram para doar 300 cestas básicas para a comunidade atendida pelo Centro Social Padre Pedro Leonardi, na Restinga, em Porto Alegre. O Centro auxilia 500 crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social, e beneficia mais de 2,5 mil famílias do bairro, por ano, garantindo o acesso a direitos básicos através da oferta de serviços e de projetos que trabalham o resgate da cidadania. Esta é a segunda ação solidária da rede de varejo em dois meses. Em maio deste ano, a Lebes realizou a campanha Compre e Doe, na qual entidades carentes do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina receberam quase 35 mil peças de roupas da rede varejista.