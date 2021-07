Tóquio 2020 sustentável vai de camas de papelão a medalhas feitas de celular reciclado

Menos de uma semana do inicio dos Jogos Olímpicos de Tóquio, a divulgação das instalações da Vila Olímpica, onde os atletas ficarão hospedados, têm chamado a atenção nas redes sociais nesta sexta-feira (16). A organização da competição escolheu camas feitas de papelão para os dormitórios dos atletas. Apelidas por “anti-sexo”, a escolha pelo material das camas, em nada tem a ver com relações sexuais ou pandemia, mas sim com sustentabilidade. A fabricante do mobiliário oara as instalações diz que as camas dos atletas aguentam até 200 quilos, peso que daria para duas pessoas deitarem juntas sob as cobertas. Os japoneses querem promover a Olimpíada mais ecológica da história. De acordo com os organizadores, Tóquio 2020 terá respeito à natureza em vários momentos. As medalhas das premiações são outro exemplo, pois foram feitas de celulares reciclados e terão molduras de papelão.