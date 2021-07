Seleção feminina embarca para Tóquio em busca da primeira medalha de ouro

a seleção feminina de futebol embarcou rumo às Olimpíadas. Em busca da primeira medalha de ouro do futebol feminino brasileiro, as comandadas de Pia Sundhage terão pela frente China, Holanda e Zâmbia pelo grupo F. A estreia acontece na próxima quarta-feira (21), às 5h da madrugada pelo horário de Brasília, contra a China. Em 2016, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o Brasil parou na semifinal, justamente para a Suécia, então treinada por Pia. Na disputa pelo bronze, perdeu por 2 a 1 para o Canadá. Há exatamente um mês,e Marta, mesmo aos 35 anos, segue como uma das principais esperanças de trazer o ouro para o Brasil.